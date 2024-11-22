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В рязоблдуме обсудили выплаты многодетным семьям и финансирование на льготные лекарства
Возможность увеличения финансирования на льготное лекарственное обеспечение и выплаты за земельный участок многодетным семьям обсуждали на совещании в региональном парламенте. В нем поучаствовали председатель областной Думы Аркадий Фомин, вице-губернатор Артем Бранов, прокурор Рязанской области Дмитрий Коданев, депутаты регионального парламента, министры правительства.

Возможность увеличения финансирования на льготное лекарственное обеспечение и выплаты за земельный участок многодетным семьям обсуждали на совещании в региональном парламенте. В нем поучаствовали председатель областной Думы Аркадий Фомин, вице-губернатор Артем Бранов, прокурор Рязанской области Дмитрий Коданев, депутаты регионального парламента, министры правительства, сообщила пресс-служба парламента.

Аркадий Фомин напомнил, что рязоблдума приняла закон о выплатах многодетным семьям за земельные участки в качестве дополнительной меры поддержки, чтобы у них была возможность частично погасить ипотечный кредит либо закрыть его.

«На сегодняшний день компенсацию в размере до двухсот тысяч рублей получили 508 семей, в очереди — 692 семьи. В проекте бюджета на следующий год мы видим сумму 60 млн. рублей. Этих выплат хватит примерно на 300 семей. Наша задача — максимально ускорить процесс, чтобы все семьи получили компенсацию. Для этого необходимо найти источники дополнительного финансирования», — подчеркнул Аркадий Фомин.

Вице-губернатор Артем Бранов предложил по итогам работы в 1 квартале 2025 года рассмотреть возможность внесения изменений в бюджет и увеличить сумму на эти цели. Также было озвучено предложение вернуться к этому вопросу перед принятием проекта областного бюджета во втором чтении.

Министр здравоохранения Александр Пшенников рассказал об организации работы по льготному лекарственному обеспечению. Он отметил, что в регионе растут темпы профилактических мероприятий, выросла выявляемость заболеваний.

«На сегодняшний момент 73 тысячи жителей области имеют право на льготное лекарственное обеспечение. В проекте областного бюджета на 2025 год на эти цели заложено на 20% средств больше, чем изначальная сумма в бюджете на 2024 год. Дополнительно осенью 2024 года выделено 380 миллионов рублей, чтобы создать запас лекарственных препаратов на начало следующего года», — отметил Пшенников.

Прокурор Рязанской области Дмитрий Коданев отметил, что главная цель, которая должна быть достигнута в ближайшее время, — обеспечение всех жителей региона, которые на это имеют право, бесплатными лекарственными препаратами.