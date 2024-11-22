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В Рязанском агроуниверситете прошел День призывника

В Рязанском агроуниверситете прошел День призывника. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Мероприятие прошло 15 ноября, в нем приняли участие студенты рязанских вузов и средних профессиональных образовательных учреждений региона.

Перед началом официальной части работали информационные точки пункта отбора на военную службу по контракту, УФССП России по Рязанской области, РГВВДКУ имени Маргелова, на которых специалисты рассказали о службе по контракту в рядах армии РФ, УФССП России по Рязанской области и о правилах и условиях поступления в РГВВДКУ.

На интерактивной площадке студенты попробовали себя в разборке и сборке АК-74, снаряжении магазина патронами, в мастер-классе по тактической медицине.

На официальной части праздника депутат рязоблдумы Парсентьев и председатель РГОО «ИВПК «Десантное братство» Игнатов вручили награды сотрудникам образовательных организаций за патриотическое воспитание молодежи. Старшему преподавателю кафедры физической культуры и спорта Рязанского ГАТУ, председателю студенческого спортивного клуба «Агротех» Федяшову вручили медаль «За активную военно-патриотическую работу».

В завершении праздника состоялось выступление вокальной группы «Контакт» Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии Василия Филипповича Маргелова.