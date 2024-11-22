В рязанском агроуниверситете отметили День матери

В рязанском агроуниверситете отметили День матери. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В преддверии дня праздника, студенты университета стали участниками акцию «Напиши письмо маме», организатором которой выступилблаготворительный фонд «Спасибо маме за жизнь». Около 100 студентов написали письма мамам.

В этот же день около 60 обучающихся университета присутствовали на показе закрытого фильма «Мамино письмо», организованном фондом"Мы вместе" совместно с телеканалом «Спас» и Правительством Рязанской области.

20 ноября в студенческом дворце культуры университета прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню матери. Организаторами выступили управление по социально-воспитательной работе и патриотический клуб «ИВПК «Десантное Братство» при поддержке Рязанской областной Думы и храма Покрова Пресвятой Богородицы.

Открывая праздничное мероприятие, ректор университета Александр Шемякин поздравил присутствующих мам, бабушек, а также будущих мам с праздником. Депутат Рязанской областной Думы Парсентьев и председатель РРОО «ИВПК «Десантное братство» вручили медаль за активную военно-патриотическую работу проректорупо воспитательной работе и молодёжной политике университета.

Свое творчество мамам дарили дети-солисты вокальных студий города, вокальный ансамбль учащихся младших классов Православной гимназии во имя святителя Василия Рязанского, фольклорного ансамбля «Колосок» Хиринского СДК, дьякон храма Покрова Пресвятой Богородицы.

И завершил праздничную программу «Дня мамы» Губернаторский камерный оркестр под управлением главного дирижера, Заслуженного работника культуры РФ Сергея Проскурина.