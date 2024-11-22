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В Рязанской области ожидается 10-градусный перепад температур
Температура воздуха по области ночью опустится до -2, +3 градусов, днем поднимется до +3, +8 градусов.

В Рязанской области ожидается 10-градусный перепад температур. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

В субботу, 23 ноября, в регионе будет облачно. Ночью местами пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый снег), местами гололедица. Днем в регионе пройдет дождь, местами сильный.

Ветер южной четверти, 10-15 м/с, местами порывы 18-23 м/с.

Температура воздуха по области ночью опустится до -2, +3 градусов, днем поднимется до +3, +8 градусов.