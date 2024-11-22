В Рязанской области осудили курьера телефонных мошенников
Кроме того, его обязали выплатить потерпевшим 1 230 000 рублей.
В Рязанской области осудили курьера телефонных мошенников. Об этом сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на Шацкий районный суд.
Установлено, что мужчина через интернет устроился работать курьером. Он забирал у обманутых телефонными мошенниками рязанцев и тамбовчан деньги. После этого часть переводил на счета работодателей, а часть оставлял себе.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима.
Кроме того, тамбовчанина обязали выплатить потерпевшим 1 230 000 рублей.