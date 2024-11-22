В Рязани женщина перебегала дорогу и попала под колеса автомобиля

ДТП произошло вечером 21 ноября вблизи дома № 34-а по улице Ситниковской.

В Рязани женщина перебегала дорогу и попала под колеса автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло вечером 21 ноября вблизи дома № 34-а по улице Ситниковской. 43-летний водитель автомобиля Opel Astra совершил наезд на 57-летнюю рязанку, которая, по предварительной информации, переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.

Женщину госпитализировали с различными травмами.

Проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.