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В Рязани рухнувшее дерево не могут убрать целый день
Инцидент произошел на Лыбедском бульваре со стороны улицы Право-Лыбедской. Жители предположили, что дерево рухнуло из-за сильного ветра.

В Рязани рухнувшее дерево не могут убрать целый день. Фото в редакцию РЗН. инфо прислали читатели в пятницу, 22 ноября.

Инцидент произошел на Лыбедском бульваре со стороны улицы Право-Лыбедской. Жители предположили, что дерево рухнуло из-за сильного ветра. На кадрах видно, что ствол треснул пополам.

Ранее жители показали последствия урагана в Рязани.