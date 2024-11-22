В Рязани рухнувшее дерево не могут убрать целый день

Инцидент произошел на Лыбедском бульваре со стороны улицы Право-Лыбедской. Жители предположили, что дерево рухнуло из-за сильного ветра.

В Рязани рухнувшее дерево не могут убрать целый день. Фото в редакцию РЗН. инфо прислали читатели в пятницу, 22 ноября.

Инцидент произошел на Лыбедском бульваре со стороны улицы Право-Лыбедской. Жители предположили, что дерево рухнуло из-за сильного ветра. На кадрах видно, что ствол треснул пополам.

Ранее жители показали последствия урагана в Рязани.