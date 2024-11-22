В Рязани мужчину осудили за угон автомобиля

Суд назначил ему наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 8 месяцев.

В Рязани мужчину осудили за угон автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в июне 2024 года, ранее судимый 26-летний мужчина, находясь на улице, обратился к незнакомому жителю города с просьбой подвезти его, но тот отказался. Когда водитель ушел, мужчина проник внутрь автомобиля, вырвал провода, замкнул их и уехал. Проехав несколько километров, машина застряла. Угонщик скрылся.

Суд назначил ему наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 8 месяцев.