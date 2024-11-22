В Россию с Украины вернулись 46 жителей Курской области
Жителей вывезли военные ВСУ после вооруженного нападения на регион в августе.
В Россию с Украины вернулись 46 жителей Курской области. Об этом в пятницу, 22 ноября,
По ее словам, в Россию с Украины в результате переговорного процесса вернулись 46 жителей. Отмечаеся, что их вывезли военные ВСУ после вооруженного нападения на Курскую область в августе.
Среди возвращенных в Россию — 12 детей.
Фото: скриншот из видео Telegram-канала Татьяны Москальковой