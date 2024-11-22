В Россию с Украины вернулись 46 жителей Курской области

Жителей вывезли военные ВСУ после вооруженного нападения на регион в августе.

В Россию с Украины вернулись 46 жителей Курской области. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

По ее словам, в Россию с Украины в результате переговорного процесса вернулись 46 жителей. Отмечаеся, что их вывезли военные ВСУ после вооруженного нападения на Курскую область в августе.

Среди возвращенных в Россию — 12 детей.

Фото: скриншот из видео Telegram-канала Татьяны Москальковой