В Москве двухлетний ребенок выпил бутират и умер

В Москве двухлетний ребенок выпил бутират и умер. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщил Telegram-канал «SHOT».

По информации портала, трагедия произошла ночью в доме на Волгоградском проспекте. Накануне 38-летняя женщина пошла гулять с сыном и встретила друзей. Кто-то из знакомых матери дал мальчику попить из бутылки, в которой был токсичный наркотик.

Дома женщина услышала, что ее сын начал задыхаться. Соседка вызвала скорую. Медики не смогли спасти пострадавшего. Он умер от отравления наркотиками в день своего рождения.

Прокуратура начала проверку. Отмечается, что у женщины еще трое детей от разных мужей. В начале ноября семью поставили на учет.