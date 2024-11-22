В Михайлове обокрали пункт выдачи интернет-магазина

В полицию обратился сотрудник пункта выдачи заказов интернет-магазина. Он сообщил, что оттуда пропали смартфон и ноутбук.

В Михайлове обокрали пункт выдачи интернет-магазина. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился сотрудник пункта выдачи заказов интернет-магазина. Он сообщил, что оттуда пропали смартфон и ноутбук.

Выяснилось, что к хищению причастен 32-летний житель Михайловского района. Ранее его осудили за угоны и хищения. Около месяца назад он устроился на работу в пункт выдачи, заказал для себя ноутбук и забрал его, не оплатив покупки. Позже он поступил так же с заказом на смартфон. После этого мужчина уволился с работы и продал похищенное случайным знакомым.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.