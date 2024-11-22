В мессенджере WhatsApp* появилась новая функция

Теперь можно читать текстовые расшифровки голосовых сообщений.

В мессенджере WhatsApp* появилась новая функция. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на компанию.

Теперь можно читать текстовые расшифровки голосовых сообщений. Они создаются на устройстве.

Отмечается, чтобы включить или выключить эту функцию, а также выбрать нужный язык, нужно перейти в «Настройки», далее — «Чаты», затем — «Расшифровка голосовых сообщений».

*принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.