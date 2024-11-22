Украине выделят средства для производства ракет большой дальности

Правительство Швеции приняло решение о выделении по 25 млрд крон ($2,25 млрд) в 2025 и 2026 годах на военную поддержку Киева. Кроме того, кабинет готов выделить средства ВПК Украины на массовое производство ракет большой дальности и БПЛА.

Правительство Швеции решило выделить по 25 миллиардов крон (2,25 миллиарда долларов) в 2025 и 2026 годах на военную поддержку Украины. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщило ТАСС.

Как указано в публикации, правительство также готово выделить средства ВПК Украины на массовое производство ракет большой дальности и беспилотников.

Отмечается, что детали нового пакета объявят в январе.

Ранее стало известно, что Дания и Швеция выделят Украине 535 млн долларов на вооружение.