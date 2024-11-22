Студенты РГАТУ приняли участие во Всероссийском научно-технологическом форуме «Робосело»

Студенты рязанского агроуниверситета приняли участие во Всероссийском научно-технологическом форуме «Робосело». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

С 15 по 17 ноября студенты Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева приняли участие в работе Всероссийского научно-технологического форума «Робосело», проходившего в Казанском государственном аграрном университете. На форуме собрались более 200 студентов и специалистов в области сельского хозяйства.

Центральной темой мероприятия стали трудоустройство молодых специалистов аграрного профиля и дальнейшее развитие АПК. В рамках форума прошла стратегическая сессия, на которой руководитель делегации Рязанского агроуниверситета Кутейникова рассказала участникам о реализуемых молодыми учеными вуза направлениях научных исследований в области цифровых технологий в АПК.

В последний день работы форума студенты посетили комплекс музеев истории Казанского аграрного университета, где состоялась дискуссия, в ходе которой собравшиеся обсудили вклад студенческих сельскохозяйственных отрядов в развитие АПК и продовольственную безопасность, побывали на выставке трофейной военной техники НАТО, захваченной российскими бойцами в ходе спецоперации, «Сила V правде — гордость и победа».