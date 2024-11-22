Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 22
Сбт, 23
Вск, 24
ЦБ USD 100.68 0.46 22/11
ЦБ EUR 106.08 0.27 22/11
Нал. USD 101.50 / 102.00 22/11 16:00
Нал. EUR 106.30 / 107.00 22/11 16:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Современное искусство в Рязани: мурал «Сувенир» в центре города от Але...
Вчера 11:55
1 116
Иван Семенов: «Мы фокусируемся на долгосрочных интересах и потребностя...
15 ноября 17:35
5 640
Дилерская сеть exeed — лучшая в премиальном сегменте по версии рейтинг...
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с онлайн-п...
15 ноября 11:42
6 098
От «Востока» до «Химволокна». Названия остановок в Рязани, которые пот...
Остановки общественного транспорта в Рязани сохраняют с...
6 ноября 16:02
22 835
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
С 25 ноября в Рязанской области изменится расписание некоторых электричек
Расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Московской и Рязанской областях, изменится 25 ноября, 2, 4 и 13 декабря в связи с модернизацией инфраструктуры на трех участках.

С 25 ноября в Рязанской области изменится расписание некоторых электричек. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Московской и Рязанской областях, изменится 25 ноября, 2, 4 и 13 декабря в связи с модернизацией инфраструктуры на трех участках.

25 ноября с 11:05 до 17:05 назначено технологическое «окно» на перегоне Разъезд 59 км — Рыбное. Поэтому у ряда электричек, курсирующих между станциями Рязань-1, Голутвин и Узуново, а также Рязань-1 и Шилово изменится время отправления и прибытия.

2 и 4 декабря с 07:10 до 10:20 работы запланированы на перегоне Дивово — Рыбное, а 13 декабря с 06:30 до 09:30 — на участке Фруктовая — Алпатьево. В это время у некоторых электричек, курсирующих между станциями Рязань-1, Рыбное, Голутвин, Москва-Пассажирская-Казанская, а также Ряжск — Рязань-2 изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте.

Отмечается, что пригородные поезда сообщением Рязань-1 — Дивово 2 и 4 декабря будут выведены из расписания.