С 25 ноября в Рязанской области изменится расписание некоторых электричек

Расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Московской и Рязанской областях, изменится 25 ноября, 2, 4 и 13 декабря в связи с модернизацией инфраструктуры на трех участках.

С 25 ноября в Рязанской области изменится расписание некоторых электричек. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Московской и Рязанской областях, изменится 25 ноября, 2, 4 и 13 декабря в связи с модернизацией инфраструктуры на трех участках.

25 ноября с 11:05 до 17:05 назначено технологическое «окно» на перегоне Разъезд 59 км — Рыбное. Поэтому у ряда электричек, курсирующих между станциями Рязань-1, Голутвин и Узуново, а также Рязань-1 и Шилово изменится время отправления и прибытия.

2 и 4 декабря с 07:10 до 10:20 работы запланированы на перегоне Дивово — Рыбное, а 13 декабря с 06:30 до 09:30 — на участке Фруктовая — Алпатьево. В это время у некоторых электричек, курсирующих между станциями Рязань-1, Рыбное, Голутвин, Москва-Пассажирская-Казанская, а также Ряжск — Рязань-2 изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте.

Отмечается, что пригородные поезда сообщением Рязань-1 — Дивово 2 и 4 декабря будут выведены из расписания.