Рязанский приборный завод выполнил план по поставкам офтальмологической продукции на 120%

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) перевыполнил план поставок офтальмологической продукции на 2024 год. Предприятие выпускает приборы для измерения внутриглазного давления через веко и магнитотерапевтические аппараты под торговой маркой diathera.

ГРПЗ производит хорошо зарекомендовавшее себя оборудование для офтальмологии, стоматологии, хирургии и сферы санаторно-оздоровительных услуг. Некоторые изделия предприятия не имеют аналогов и защищены международными патентами.

«Наше предприятие всегда ответственно относится к выполнению своих обязательств. В условиях ограниченного доступа к иностранному медицинскому оборудованию ГРПЗ нарастило темпы выпуска изделий, востребованных в сфере здравоохранения. В частности, на сегодняшний день намеченный годовой план по поставкам офтальмологического оборудования перевыполнен и составляет 120,4%. Приборы для измерения внутриглазного давления через веко и магнитотерапевтические аппараты под торговой маркой diathera хорошо зарекомендовали себя и пользуются устойчивым спросом на медицинском рынке. Завод успешно участвует в обеспечении технологического суверенитета нашей страны», — рассказал генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

Сегодня на ГРПЗ производят офтальмологические индикаторы ИГД-02, ИГД-03 и тонометры ТГДц-01, ТГДц-03. Они используются для диагностики на ранней стадии глаукомы — опасного заболевания, приводящего к слепоте. Измерение проводится через веко, что исключает риск занесения инфекции. Безболезненная диагностика без использования анестезирующих средств дает возможность проводить измерения не только у взрослых, но и у детей. Приборы применяются в лечебных учреждениях при диспансеризации населения, а также врачом на выезде.

Офтальмологические магнитотерапевтические аппараты АМТО были запущены в серийное производство в 2013 году. За это время изделия многократно модернизировались и совершенствовались для более эффективного и комфортного применения. Сегодня они широко востребованы у специалистов и пациентов для лечения и профилактики широкого спектра глазных заболеваний: близорукости, дальнозоркости, астенопии, воспалительных заболеваний глаз и других. Комплексное воздействие импульсного магнитного поля на глазное яблоко и все участки зрительного анализатора, ускоряет процесс выздоровления, повышает остроту зрения, уменьшает отек роговицы. Приборы выпускают в двух вариантах: АМТО-01 — для применения в амбулаторных или стационарных условиях, АМТО-02 — для домашнего применения под наблюдением лечащего врача.