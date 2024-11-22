Рязанский приборный завод экспонировал сварочное оборудование «Форсаж» в Москве

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) принял участие в выставке «Сварочные материалы, оборудование и технологии» в рамках отраслевого совещания «Состояние и основные направления развития сварочного производства ПАО «Газпром».

Предприятие представило инверторы «Форсаж». Среди экспонатов — аппараты, включенные в реестр ПАО «Газпром» —

«Форсаж-315М», «Форсаж-315АД» и «Форсаж-502» совместно с механизмом подачи проволоки «Форсаж-МПЦ02». Они применяются в нефтегазовой отрасли при строительстве и ремонте газопроводов, а также на других опасных объектах.

Кроме того, посетители ознакомились с компактным сварочным источником «Форсаж-200М» для промышленной ручной дуговой сварки. Аппарат работоспособен при снижении напряжения питания, имеет специальные функции, позволяющие выполнять сварку в условиях с повышенными требованиями к безопасности проведения работ.

Специалисты предприятия рассказали о преимуществах и широких функциональных возможностях сварочных аппаратов «Форсаж», дали необходимые технические консультации.

В мероприятии приняли участие представители производственных департаментов и дочерних обществ ПАО «Газпром», ведущих научно-исследовательских институтов, центров и вузов России, генподрядных и подрядных организаций по строительству и ремонту газопроводов, компаний-изготовителей труб и соединительных деталей трубопроводов, компаний-производителей сварочного оборудования и материалов.