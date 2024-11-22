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Рязанские полицейские депортировали из России двоих мигрантов
Сотрудники Управления по вопросам миграции, Отдельного батальона ППСП и конвойной роты УМВД сопроводили иностранцев в аэропорт «Домодедово», откуда они за свой счет вылетели в страны гражданской принадлежности.

Рязанские полицейские депортировали из России двоих мигрантов. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщила пресс-служба регионального УМВД в своем Telegram-канале.

Как указано в посте, ранее гражданин одной из стран Закавказья отбывал наказание в исправительной колонии за мошенничество в крупном размере. Мужчина из Средней Азии был осужден за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Отмечается, что после освобождения из мест лишения свободы их нахождение на территории России признали нежелательным.

Сотрудники Управления по вопросам миграции, Отдельного батальона ППСП и конвойной роты УМВД сопроводили иностранцев в аэропорт «Домодедово», откуда они за свой счет вылетели в страны гражданской принадлежности.