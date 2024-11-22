«Рязаньгоргаз» повысил надежность газоснабжения 10 тысяч потребителей

Компания «Рязаньгоргаз» завершила реконструкцию газопроводов среднего и низкого давления в районе улиц Чапаева и Пожалостина.

Проект предусматривал замену стальных труб протяженностью около одного километра, проложенных в прошлом столетии, на долговечные полиэтиленовые. Из-за плотной городской застройки и расположения газопровода под проезжей частью улицы, специалисты применили бестраншейный метод горизонтально-направленного бурения. Выбранная технология позволила выполнить работы в оптимально сжатые сроки, не затрагивая другие подземные коммуникации и без значительного ограничения движения транспорта.

Газопроводы оборудованы современными запорными устройствами, позволяющими при необходимости оперативно перекрыть подачу ресурса.

После реконструкции газопроводов потребители Советского района получили обновленную, надежную и безопасную систему газоснабжения, рассчитанную на эксплуатацию в течение более 40 лет.

«Проведенная реконструкция позволит долгие годы уверенно эксплуатировать газораспределительную систему, снабжающую газом порядка 10 тысяч потребителей», — отметил первый заместитель генерального директора — главный инженер АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.