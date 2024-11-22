Рязанца осудили за повторную пьяную езду

Принадлежащий мужчине автомобиль «Тойота Королла» конфискован в собственность государства.

Рязанца осудили за повторную пьяную езду. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по региону.

Установлено, что подсудимого остановили инспекторы в Старожилове.

При прохождении медосвидетельствования у мужчины выявили состояние алкогольного опьянения.

Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов.

Принадлежащий рязанцу автомобиль «Тойота Королла» конфискован в собственность государства.