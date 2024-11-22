Рязанца осудили за повторную пьяную езду
Принадлежащий мужчине автомобиль «Тойота Королла» конфискован в собственность государства.
Рязанца осудили за повторную пьяную езду. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по региону.
Установлено, что подсудимого остановили инспекторы в Старожилове.
При прохождении медосвидетельствования у мужчины выявили состояние алкогольного опьянения.
Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов.
Принадлежащий рязанцу автомобиль «Тойота Королла» конфискован в собственность государства.