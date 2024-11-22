Рязанцы возмутились ремонтом дороги поверх луж

Работы проводили на улице Новикова-Прибоя.

Рязанцы возмутились ремонтом дороги поверх луж. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщил Telegram-канал «Рзн Лайф».

Работы проводили на улице Новикова-Прибоя.

«Радости не было предела, ведь с 2017 года мы сотни раз обращались во все инстанции, а в ответ получали одни отписки. Дорогу решили ремонтировать заплатами прямо в лужах. Сейчас же пройти здесь, не намочив ноги, практически невозможно», — заявила автор публикации.