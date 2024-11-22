Рязанцы сообщили о потопе в многоэтажке на улице Новоселов
«Новоселов, 28 заливает водой, службы не едут, в диспетчерской говорят, что аварийная служба не берет трубку», — написала жительница.
Рязанцы сообщили о потопе в многоэтажке на улице Новоселов. Сообщения прислали в редакцию РЗН.Инфо.
Инцидент произошел в доме № 28.
«Новоселов, 28 заливает водой, службы не едут, в диспетчерской говорят, что аварийная служба не берет трубку», — написала жительница.
На кадрах видно, как вода течет в подъезде и квартире.