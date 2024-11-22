Рязанцы рассказали, сколько бы они хотели отдыхать на новогодние праздники

33% жителей считают, что 11 дней каникул — с 29 декабря по 8 января — достаточно для отдыха.

Рязанцы рассказали, сколько бы они хотели отдыхать на новогодние праздники. Информацию опроса предоставил SuperJob.

33% жителей считают, что 11 дней каникул — с 29 декабря по 8 января — достаточно для отдыха.

Немало и тех, кто хотел бы отдыхать в новогодние праздники меньше: от 1 до 3 дней — 13%, от 4 до 6 дней — 14%, 8% горожан устроила бы ровно 1 неделя отдыха и еще столько же граждан предпочли бы отдохнуть от 8 до 10 дней.

Без отдыха на Новый год готов обойтись 1 из 100 опрошенных.

Отдыхать больше установленного хотели бы 14% респондентов: 2% — от 12 до 13 дней, 12% — 2 недели.