Рязанцев предупредили о фейковом аккаунте регионального МЧС
Отмечается, что в фейковых каналах экстренных служб чаще всего публикуют вбросы из соцсетей и тексты из действующих медиаресурсов.
Рязанцев предупредили о фейковом аккаунте регионального МЧС. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что в фейковых каналах экстренных служб чаще всего публикуют вбросы из соцсетей и тексты из действующих медиаресурсов.
«В Рязанской области не существует достоверных каналов, дублирующих официальные каналы экстренных служб», — написано в посте.
Вся достоверная информация от МЧС публикуется только