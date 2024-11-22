Рязанцев предупредили о фейковом аккаунте регионального МЧС

Отмечается, что в фейковых каналах экстренных служб чаще всего публикуют вбросы из соцсетей и тексты из действующих медиаресурсов.

Рязанцев предупредили о фейковом аккаунте регионального МЧС. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в фейковых каналах экстренных служб чаще всего публикуют вбросы из соцсетей и тексты из действующих медиаресурсов.

«В Рязанской области не существует достоверных каналов, дублирующих официальные каналы экстренных служб», — написано в посте.