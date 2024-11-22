Россиянам рассказали о мошенничестве при продаже машины

Если при покупке автомобиля деньги продавцу переводил человек, который не указан в договоре купли-продажи, он может отсудить их обратно.

Россиянам рассказали о мошенничестве при продаже машины. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на руководителя экспертного центра «Автокриминалист» Максима Шелкова.

По его словам, если при покупке автомобиля деньги продавцу переводил человек, который не указан в договоре купли-продажи, он может отсудить их обратно.

«Мошенники по этой схеме обычно работают в паре, представляются родственниками. Их задача, чтобы продавец оформил автомобиль на одного человека, а деньги получил от другого человека на расчетный счет. Это может обозначаться в разговоре, но может произойти и по умолчанию, когда покупатель переводит деньги с чужого аккаунта в приложении банка», — пояснил эксперт.

Затем аферист, который оплачивал, подает в суд на продавца и обвиняет его в неосновательном обогащении. Он заявляет, что заплатил деньги, но физически автомобиль не получил. Второй мошенник-покупатель, указанный в ДКП, утверждает, что деньги отдал наличными, и к переводу не имеет отношения. Суд при этом вынужден встать на сторону злоумышленников и постановляет вернуть всю сумму.

«Если сделка проходит по безналичному расчету, в ДКП следует указать, с какого счета и на какой переводятся деньги за машину, чтобы порядок расчета был зафиксирован и заверен в договоре подписями продавца и покупателя. Тогда аргументов для успешного взыскания денег у мошенников не будет», — посоветовал Шелков.