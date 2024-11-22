Россиян предупредили об активации мошенников перед «черной пятницей»
Жителям нужно быть осторожными с поддельными сайтами магазинов, лже-рекламными ссылками и объявлениями о супер-скидках.
Россиян предупредили об активации мошенников перед «черной пятницей». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ВТБ.
Жителям нужно быть осторожными с поддельными сайтами магазинов, лже-рекламными ссылками и объявлениями о супер-скидках.
Доля этих сценариев в ноябре может достигать до трети от всех мошеннических атак.
Чаще всего злоумышленники используют различные методы обмана в социальных сетях и мессенджерах.