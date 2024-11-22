Россиян предупредили об активации мошенников перед «черной пятницей»

Жителям нужно быть осторожными с поддельными сайтами магазинов, лже-рекламными ссылками и объявлениями о супер-скидках.

Россиян предупредили об активации мошенников перед «черной пятницей». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ВТБ.

Жителям нужно быть осторожными с поддельными сайтами магазинов, лже-рекламными ссылками и объявлениями о супер-скидках.

Доля этих сценариев в ноябре может достигать до трети от всех мошеннических атак.

Чаще всего злоумышленники используют различные методы обмана в социальных сетях и мессенджерах.