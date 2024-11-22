Россия досрочно отменит запрет на экспорт бензина

Вице премьер РФ Александр Новак рассказал, что запрет на экспорт бензина из России будет отменен досрочно, то есть еще до окончания текущего года.

Россия досрочно отменит запрет на экспорт бензина. Об этом сообщает РИА Новости.

Вице премьер РФ Александр Новак рассказал, что запрет на экспорт бензина из России будет отменен досрочно, то есть еще до окончания текущего года.

По его словам, сейчас властями готовятся документы для этого.

Напомним, в сентябре власти продлили запрет на экспорт топлива до конца года.