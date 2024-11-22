Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 22
Сбт, 23
Вск, 24
ЦБ USD 100.68 0.46 22/11
ЦБ EUR 106.08 0.27 22/11
Нал. USD 101.50 / 102.00 22/11 16:00
Нал. EUR 106.30 / 107.00 22/11 16:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Современное искусство в Рязани: мурал «Сувенир» в центре города от Але...
Вчера 11:55
1 114
Иван Семенов: «Мы фокусируемся на долгосрочных интересах и потребностя...
15 ноября 17:35
5 638
Дилерская сеть exeed — лучшая в премиальном сегменте по версии рейтинг...
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с онлайн-п...
15 ноября 11:42
6 096
От «Востока» до «Химволокна». Названия остановок в Рязани, которые пот...
Остановки общественного транспорта в Рязани сохраняют с...
6 ноября 16:02
22 834
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Россия досрочно отменит запрет на экспорт бензина
Вице премьер РФ Александр Новак рассказал, что запрет на экспорт бензина из России будет отменен досрочно, то есть еще до окончания текущего года.

Россия досрочно отменит запрет на экспорт бензина. Об этом сообщает РИА Новости.

Вице премьер РФ Александр Новак рассказал, что запрет на экспорт бензина из России будет отменен досрочно, то есть еще до окончания текущего года.

По его словам, сейчас властями готовятся документы для этого.

Напомним, в сентябре власти продлили запрет на экспорт топлива до конца года.