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Российские ученые рассказали о гигантских арктических вирусах
Отмечается, что пока неизвестно, несут ли они угрозу для людей.

Российские ученые рассказали об арктических вирусах, которые в 30 раз больше обычных. Об этом пишет портал «Наука.рф».

Пробы, в которых были найдены огромные вирусы, брали из вечной мерзлоты на островах Северного Ледовитого океана.

По данным исследования, эти вирусы достигают размера в 1500 нанометров в длину, а длина вибриона коронавируса — всего от 50 до 200 нанометров.

По словам ученых, отличие арктических вирусов от обычных выявлено и на генном уровне.

Отмечается, что пока неизвестно, несут ли они угрозу для людей.