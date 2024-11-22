Российская армия освободила населенный пункт Новодмитровка в ДНР

Также в Минобороны сообщили, что за неделю ВС РФ сбили пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, две крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании.

Российская армия освободила населенный пункт Новодмитровка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны.

Также в Минобороны сообщили, что за неделю ВС РФ сбили пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, две крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании.

ВС России за неделю нанесли 30 групповых ударов, в том числе гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал», по объектам ВПК Украины.