Роскомнадзор запретил распространение научной информации о VPN-сервисах

Ограничение будет действовать до 1 сентября 2029 года.

Роскомнадзор запретил распространение научной информации о VPN-сервисах. Об этом пишет Telegram-канад «Киберполиция».

С 30 ноября в России вступает в силу запрет на распространение статистической и научной информации о VPN-сервисах, используемых для обхода блокировок.

Ограничение будет действовать до 1 сентября 2029 года.

Роскомнадзор пока не опубликовал подробные критерии определения запрещенной информации.