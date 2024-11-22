Роскомнадзор запретил распространение научной информации о VPN-сервисах
Ограничение будет действовать до 1 сентября 2029 года.
Роскомнадзор запретил распространение научной информации о VPN-сервисах. Об этом пишет Telegram-канад «Киберполиция».
С 30 ноября в России вступает в силу запрет на распространение статистической и научной информации о VPN-сервисах, используемых для обхода блокировок.
Ограничение будет действовать до 1 сентября 2029 года.
Роскомнадзор пока не опубликовал подробные критерии определения запрещенной информации.