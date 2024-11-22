Работы рязанского художника стали декорациями в шоу «XУ из XУ»

«Несколько моих работ поучаствовали в качестве декораций на новом шоу всем известной команды веселых ребят „Лена Кука“. Отдельное спасибо Гаджи Атаеву за возможность стать соучастником», — рассказал Александр Демкин.

Работы рязанского художника стали декорациями в шоу «XУ из XУ». Об этом Александр Демкин сообщил в своем Telegram-канале.

«Несколько моих работ поучаствовали в качестве декораций на новом шоу всем известной команды веселых ребят „Лена Кука“. Отдельное спасибо Гаджи Атаеву за возможность стать соучастником», — написал он.