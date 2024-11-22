Присяжные признали виновным рязанца в убийстве мужчины
Отмечается, что 37-летний подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в квартиру потерпевшего и на почве ревности к бывшей сожительницы нанес ему удар ножом в область груди.
Присяжные признали виновным рязанца в убийстве мужчины. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры по региону.
Отмечается, что 37-летний подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в квартиру потерпевшего и на почве ревности к бывшей сожительницы нанес ему удар ножом в область грудной клетки.
От полученных травм мужчина скончался на месте.
Коллегией присяжных заседателей постановлен обвинительный вердикт.