Присяжные признали виновным рязанца в убийстве мужчины

Отмечается, что 37-летний подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в квартиру потерпевшего и на почве ревности к бывшей сожительницы нанес ему удар ножом в область груди.