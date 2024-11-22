На вывоз 273 тысяч тонн мусора в Рязанской области потратят 2,6 миллиарда за год
Тендеры на транспортировку, погрузку и разгрузку твердых бытовых отходов объявили для всех районов области, а также для Рязани.
На вывоз 273 тысяч тонн мусора в Рязанской области потратят 2 миллиарда 672 миллиона рублей. Соответствующие пять тендеров разместил на сайте госзакупок региональный оператор ООО «Эко-Пронск».
Тендеры на транспортировку, погрузку и разгрузку твердых бытовых отходов объявили для всех районов области, а также для Рязани.
Согласно документам, срок действия договоров — по 31 декабря 2025 года.