На улице Гагарина мужчина ограбил 65-летнего рязанца

Возбуждено уголовное дело.

На улице Гагарина мужчина ограбил 65-летнего рязанца. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

65-летний рязанец обратился в полицию и сообщил, что на улице Гагарина незнакомец вырвал у него из рук сумку и скрылся. В сумке находились два мобильных телефона.

Рязанец отметил, что за несколько минут до ограбления он пил спиртное в кафе и там общался с мужчиной, который позже похитил его сумку.

Полицейские получили описание внешности мужчины и узнали по нему 30-летнего рязанца, ранее судимого за кражу и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Его задержали.

Мужчина рассказал, что во время разговора в кафе, пенсионер словесно задел его и он решил «наказать» обидчика. Похищенные смартфоны он сбыл случайному знакомому.

Возбуждено уголовное дело.