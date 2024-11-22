На Рязанскую область надвигается новый циклон
Об этом в своем Telegram-канале метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
На Рязанскую область надвигается новый циклон. Об этом в своем Telegram-канале метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, циклон «Каэтано» атакует центральные регионы 23 ноября.
«Должно выпасть 9-11 мм осадков, что приведет к формированию устойчивого снежного покрова высотой до 4-6 см», — рассказал синоптик.
Он отметил, что в воскресенье в некоторых регионах «с опозданием на 10 суток наступит метеорологическая зима».