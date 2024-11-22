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На пяти улицах Рязани отключили холодную воду
Ее не будет до 15:30.

На пяти улицах Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В пятницу, 22 ноября, с 9:00 до 15:30 холодной воды не будет по адресам:

  • улица 3-й Новый проезд, дома №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;
  • улица Новая, дом № 17;
  • улица Тургенева, дома №№ 1, 3, 5, 7, 9.

С 10:00 до 15:30 ресурса не будет по адресам:

  • улица Новоселов, дома №№ 18, 20, 22, 24;
  • улица Советской Армии, дом № 15-а (МБОУ Школа № 62).