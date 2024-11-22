На пяти улицах Рязани отключили холодную воду
Ее не будет до 15:30.
На пяти улицах Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В пятницу, 22 ноября, с 9:00 до 15:30 холодной воды не будет по адресам:
- улица 3-й Новый проезд, дома №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;
- улица Новая, дом № 17;
- улица Тургенева, дома №№ 1, 3, 5, 7, 9.
С 10:00 до 15:30 ресурса не будет по адресам:
- улица Новоселов, дома №№ 18, 20, 22, 24;
- улица Советской Армии, дом № 15-а (МБОУ Школа № 62).