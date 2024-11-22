Мигранта — нарушителя, задержанного в Рязани, депортировали из страны

Установлено, что осужденный заведомо знал о не разрешении ему въезда на территорию России.

Незаконного мигранта, задержанного в Рязани, оштрафовали и депортировали из страны. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.

Отмечается, что мужчину задержали в Рязани в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных совместно сотрудниками УФСБ по Рязанской области и Пограничного управления ФСБ России по Смоленской области.

Установлено, что осужденный заведомо знал о не разрешении ему въезда на территорию России.

Несмотря на это он пересек границу на автомобиле из Республики Беларусь в обход установленных открытых пунктов пропуска с сокрытием от пограничного контроля.

Судом мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей, после его уплаты виновного депортируют.