КС РФ: мобилизованные и контрактники смогут уволиться из ВС РФ после 65 лет
Отмечается, что в суд обратился военный, который просил признать неконституционной статью 4 ФЗ-269, согласно которой в период частичной мобилизации высшие офицеры могут уволиться со службы не ранее 70 лет, а предельный возраст службы для остальных званий — 65 лет.
Мобилизованные и контрактники смогут уволиться из ВС РФ после 65 лет. Соответствующее решение опубликовал Конституционный суд России.
Отмечается, что в суд обратился военный, который просил признать неконституционной статью 4 ФЗ-269, согласно которой в период частичной мобилизации высшие офицеры могут уволиться со службы не ранее 70 лет, а предельный возраст службы для остальных званий — 65 лет. В частности, он указывал, что ряд контрактников заключал договор с Минобороны до вступления этого закона в силу и тогда демобилизоваться можно было по достижении 50 лет.
В суде мужчине отказали и напомнили предельный возраст увольнения из армии:
- 65 лет — для маршала, генерала, адмирала, генерал-полковника;
- 60 лет — для генерал-лейтенанта, вице-адмирала, генерал-майора, контр-адмирала;
- 55 лет — для полковника, капитана 1 ранга;
- 50 лет — для военнослужащих, имеющих иные звания.