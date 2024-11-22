КС РФ: мобилизованные и контрактники смогут уволиться из ВС РФ после 65 лет

Отмечается, что в суд обратился военный, который просил признать неконституционной статью 4 ФЗ-269, согласно которой в период частичной мобилизации высшие офицеры могут уволиться со службы не ранее 70 лет, а предельный возраст службы для остальных званий — 65 лет.

Мобилизованные и контрактники смогут уволиться из ВС РФ после 65 лет. Соответствующее решение опубликовал Конституционный суд России.

Отмечается, что в суд обратился военный, который просил признать неконституционной статью 4 ФЗ-269, согласно которой в период частичной мобилизации высшие офицеры могут уволиться со службы не ранее 70 лет, а предельный возраст службы для остальных званий — 65 лет. В частности, он указывал, что ряд контрактников заключал договор с Минобороны до вступления этого закона в силу и тогда демобилизоваться можно было по достижении 50 лет.

В суде мужчине отказали и напомнили предельный возраст увольнения из армии: