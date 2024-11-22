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Канцлер Германии прокомментировал запуск «Орешника»
Он добавил, что ФРГ не меняет свою позицию и не будет поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Канцлер Германии прокомментировал запуск «Орешника». Об этом пишут «Известия».

По словам Олафа Шольца, Россия начала «пугающую эскалацию» конфликта на Украине, запустив ракету средней дальности по объекту в Днепропетровске.

«Насколько опасна эта, нам показывает последняя эскалация: Путин использовал ракеты средней дальности для нанесения удара по территории Украины. Пугающая эскалация», — заявил Шольц.

При этом он добавил, что Германия не меняет свою позицию и не будет поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. Также ФРГ не даст Киеву разрешение на применение своего оружия для целей на территории РФ.