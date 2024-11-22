ГАИ анонсировала массовые рейды в Рязанской области

В Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции 22 ноября проверят соблюдения правил перевозки детей.

В Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции 22 ноября проверят соблюдения правил перевозки детей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранители напоминают, что перевозить детей до семи лет необходимо с помощью специальных кресел, соответствующих росту и весу ребенка. С семи до 11 лет ребенка можно пристегнуть обычным ремнем безопасности, однако на переднем сидении ему также понадобится детское кресло.

За нарушение предусмотрен административный штраф в размере трех тысяч рублей.