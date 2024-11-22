FAZ: Германия готовится к войне с Россией

По данным издания, Германия разработала 1000-страничный «Оперативный план», содержание которого по большей части секретно.

ФРГ начала подготовку к крупномасштабной войне с Россией. Сообщает РИА Новости со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По данным издания, Германия разработала 1000-страничный «Оперативный план», содержание которого по большей части секретно.

«В нем (в плане) перечислены все здания и объекты инфраструктуры, которые особо нуждаются в охране по военным причинам», — отмечает автор статьи.

В сообщении подчеркнули, что с случае войны на восточном фланге НАТО Германия может стать «центром для десятков тысяч, а возможно, и сотен тысяч солдат, которых нужно переправить на восток».