Боррель: Путин и Трамп сядут за стол переговоров и обсудят украинский конфликт
«Все указывает на то, что Трамп и Путин сядут за стол переговоров, и в меню будет Украина», — сказал Боррель.
Президент России Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп сядут за стол переговоров и обсудят ситуацию на Украине. Об этом в интервью испанской радиостанции Cadena SER заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель,
«Все указывает на то, что Трамп и Путин сядут за стол переговоров, и в меню будет Украина», — приводятся его слова.