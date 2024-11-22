Боррель: Путин и Трамп сядут за стол переговоров и обсудят украинский конфликт

«Все указывает на то, что Трамп и Путин сядут за стол переговоров, и в меню будет Украина», — сказал Боррель.

Президент России Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп сядут за стол переговоров и обсудят ситуацию на Украине. Об этом в интервью испанской радиостанции Cadena SER заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель, передало издание RT в пятницу, 22 ноября.

«Все указывает на то, что Трамп и Путин сядут за стол переговоров, и в меню будет Украина», — приводятся его слова.