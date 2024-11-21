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Журналист Такер Карлсон назвал США «фашистским государством»
Он заявил, что президент США начал «войну с самой опасной страной в мире», раз разрешил Украине бить вглубь России западными ракетами.

Журналист Такер Карлсон назвал США «фашистским государством». Об этом пишет Газета.RU.

Он считает, что администрация Байдена намеренно провоцирует ядерный конфликт.

Также Карлсон заявил, что президент США начал «войну с самой опасной страной в мире», раз разрешил Украине бить вглубь России западными ракетами.