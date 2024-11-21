Власти обратились к рязанцам из-за штормового предупреждения

В мэрии попросили рязанцев по возможности избежать поездок на автомобиле.

Власти обратились к рязанцам из-за штормового предупреждения. Сообщение появилось на сайте мэрии.

В мэрии попросили рязанцев по возможности избежать поездок на автомобиле.

«Меньше проводите время на улице, не стойте под рекламными конструкциями, деревьями и ЛЭП. В случае отключения электричества не используйте для освещения открытый огонь, соблюдайте правила использования печного оборудования и электронагревательных приборов», — написали в сообщении.

Ранее в Рязани ввели режим повышенной готовности. Напомним, порывы ветра в регионе могут достигать 25 метров в час.

Ранее из-за ветра на ребенка упал дорожный знак, также сухое дерево чуть не придавило женщину в Солотче.