В Верховной раде назвали условия для заморозки украинского конфликта

Отмечается, что это возможно при гарантиях безопасности, включающих членство Киева в НАТО.

В Верховной раде назвали условия для заморозки украинского конфликта. Об этом пишет Repubblica со ссылкой на зампреда комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева.

Он отметил, что цель Украины — стать членом Североатлантического альянса, и без этой перспективы страна не будет вести дискуссии о будущем. По словам зампреда, Киев никогда не признает часть своих территорий за Россией, но может обсудить прекращение огня и вариант заморозки конфликта.

«Без каких-либо гарантий безопасности существует риск того, что в конечном итоге это станет просто паузой в войне. Перерыв, который даст России время подготовиться к следующему конфликту. Будучи членами НАТО, мы, возможно, сможем предотвратить этот сценарий и заложить основы для более прочного мира. Статья 5 — лучшая гарантия, к которой мы можем стремиться», — заключил Чернев.