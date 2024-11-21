В Шилове мужчина украл телефон из квартиры знакомого

Решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела.

В Шилове мужчина украл телефон из квартиры знакомого. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 40-летний мужчина зашел в квартиру 53-летнего знакомого. В доме были хозяева и двое гостей, все выпивали. Среди них была 39-летняя подруга мужчины. Он пришел отвести ее домой. Пока никто не видел, мужчина взял смартфон хозяина и ушел вместе с подругой ушел. Позже мужчина продал похищенное знакомому.

Решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела.