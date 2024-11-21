В Сасовском округе компанию оштрафовали за сжигание мусора на полигоне
Проверка показала, что со стороны организации, занимающейся мусором, допущены нарушения санитарно-эпидемиологического и экологического законодательства.
В Сасовском округе компанию оштрафовали за сжигание мусора на полигоне. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Инцидент произошел в сентябре 2024 года на территории полигона вблизи поселка 12 лет Октября. Проверка показала, что со стороны организации, занимающейся мусором, допущены нарушения санитарно-эпидемиологического и экологического законодательства.
Представителей компании оштрафовали.