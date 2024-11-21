В Сасове осудили водителя, который насмерть сбил 60-летнего пешехода

Суд назначил ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года шесть месяцев и лишил права управлять транспортными средствами на два года.

В Сасове осудили водителя, который насмерть сбил 60-летнего пешехода. Об этом сообщает ИД «Пресса».

ДТП произошло 16 декабря 2020 года. Пенсионер на Lada Priora сбил 60-летнего мужчину. Отмечается, что водитель начал обгонять машины, выехал на встречную полосу и не заметил пешехода, который шел впереди по проезжей части. Тот скончался на месте.

Свою вину мужчина признал полностью.

Суд назначил ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года шесть месяцев и лишил права управлять транспортными средствами на два года.