В Рязанской области закрыли движение через железнодорожный переезд

Переезд будет закрыт до 18:00 23 ноября в связи с производством ремонтно-путевых работ.

В Рязанской области закрыли движение через железнодорожный переезд. Об этом сообщает пресс-служба администрации Александро-Невского района.

В четверг, 21 ноября, железнодорожный переезд 340 км станции Александро-Невская закрыли для движения транспортных средств. Переезд будет закрыт до 18:00 23 ноября в связи с производством ремонтно-путевых работ.

Отмечается, что объезд осуществляется через регулируемый переезд 343 км (Ольховский).