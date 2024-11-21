В Рязани ввели режим повышенной готовности

Это связано с неблагоприятными погодными условиями на территории региона.

В Рязани ввели режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение опубликовала мэрия.

Согласно ему, установлен местный уровень реагирования системы чрезвычайных служб, комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС поручено организовать принятие оперативных мер, аварийно-спасательная служба переведена на усиленный режим работы, сотрудники «Водоканала» и РМПТС переведены на режим повышенной готовности, «Рязаньгоргазу» предложено усилить аварийные бригады, управлению дорожного хозяйства и транспорта мэрии поручено организовать контроль за работой транспорта.

Меры связаны с неблагоприятными погодными условиями на территории региона.